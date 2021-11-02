Вчера, 1 ноября, Киев пребывал первый день в красной зоне эпидемической опасности. С утра до 17.00 было составлено 45 протоколов по поводу нарушений ограничительных требований адаптивного карантина. Об этом сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

— Нами было проверено около 500 субъектов хозяйственной и предпринимательской деятельности. Было составлено 45 протоколов, и это только до 17:00 дня, — отметил Олег Рубан.

В столице вчера снова наблюдался ажиотаж на пунктах вакцинации против коронавирусной инфекции, к которым выстраиваются огромные очереди желающих получить прививку, что позволит обходить карантинные ограничения.

Для посещения общественных учреждений необходимо иметь один из трех документов:

желтый или зеленый Covid-сертификаты, свидетельствующие соответственно о частичной или полной вакцинации;

вакцинации; ПЦР-тест или тест на антиген, которые действительны только в течение 72 часов после их проведения;

в течение 72 часов после их проведения; справку о перенесенной коронавирусной инфекции, подтвержденную Единым государственным порталов электронных услуг, в частности, с помощью мобильного приложения Дія.

Дети в возрасте до 18 лет имеют право на посещения общественных мест только в сопровождении взрослых, которые имеют один из вышеуказанных документов. Наличие этих документов будут проверять выборочно специальные группы правоохранителей.

За нарушение режима красной зоны грозят крупные штрафные санкции.

Напомним, что в Киеве по-прежнему действует строгий масочный режим. Без медицинских масок нельзя находиться в общественных местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию, а также в общественном транспорте.