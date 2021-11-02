Вчора, 1 листопада, Київ перебував перший день у червоній зоні епідемічної небезпеки. З ранку до 17.00 було складено 45 протоколів з приводу порушень обмежувальних вимог адаптивного карантину. Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

– Нами було перевірено близько 500 суб’єктів господарської та підприємницької діяльності. Було складено 45 протоколів, і це тільки до 17.00 дня, – зазначив Олег Рубан.

У столиці вчора знову спостерігався ажіотаж на пунктах вакцинації проти коронавірусної інфекції, до яких шикуються величезні черги бажаючих отримати щеплення, що дозволить обходити карантинні обмеження.

Для відвідування громадських установ необхідно мати один з трьох документів:

жовтий або зелений Covid-сертифікати, що свідчать відповідно про часткову або повну вакцинацію;

вакцинацію; ПЛР-тест або тест на антиген, які дійсні тільки протягом 72 годин після їх проведення;

протягом 72 годин після їх проведення; довідку про перенесену коронавірусну інфекцію, підтверджену Єдиним державним порталом електронних послуг, зокрема, за допомогою мобільного додатку Дія.

Діти віком до 18 років мають право на відвідування громадських місць тільки в супроводі дорослих, які мають один з вищевказаних документів. Наявність цих документів перевірятимуть вибірково спеціальні групи правоохоронців.

За порушення режиму червоної зони загрожують великі штрафні санкції.

Нагадаємо, що в Києві як і раніше діє суворий масковий режим. Без медичних масок не можна перебувати в громадських місцях, де неможливо дотримуватися соціальної дистанції, а також в громадському транспорті.