В Украине курение среди подростков распространено больше, чем в Европе и мире.

Об этом сообщила технический специалист Программы контроля над табаком Европейского регионального бюро ВОЗ Анжела Чобану во время презентации доклада ВОЗ о глобальной эпидемии курения.

Ссылаясь на эти исследования, она отметила, что употребление табака среди подростков в Украине достигает 14,9% от общего количества курильщиков. В свою очередь, среди юношей процент курильщиков составляет 17,8%, среди девушек – 12,1%.

– По данным 2017 года, Украина имела один из самых высоких показателей использования электронных сигарет среди учащихся – 18,4% по сравнению с 17 странами Европейского Союза, – сказала она.

В свою очередь, государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин предположил, что усиление антитабачного законодательства поможет людям отказаться от табака.

– Со стороны Министерства здравоохранения мы убеждены, что принятие законопроекта №4358 для усиления антитабачного законодательства в Украине поможет людям отказаться от табака и сможет сохранить тысячи жизней, – сказал он.

Кроме того, заместитель генерального директора Центра общественного здоровья при Минздраве Украины Владислав Збанацкий напомнил, как важно доносить информацию о вреде электронных сигарет.

Он считает, что мы добились определенных успехов в информационных кампаниях, но нужны устойчивые механизмы финансирования и информационные меры по мониторингу употребления табачных изделий.