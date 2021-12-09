В Україні тютюнопаління серед підлітків розповсюджене більше, ніж у Європі та світі.

Про це повідомила технічний фахівець Програми контролю над тютюном Європейського регіонального бюро ВООЗ Анжела Чобану під час презентації доповіді ВООЗ про глобальну епідемію тютюнопаління.

Посилаючись на ці дослідження GYTS вона зазначила, що вживання тютюну серед підлітків в Україні сягає 14,9% від загальної кількості курців. У свою чергу, серед юнаків відсоток курців становить 17,8%, серед дівчат – 12,1%.

– За даними 2017 року, Україна мала один із найвищих показників використання електронних сигарет серед учнів – 18,4% порівняно з 17 країнами Європейського Союзу, – сказала вона.

У свою чергу державний санітарний лікар України Ігор Кузін припустив, що посилення антитютюнового законодавства допоможе людям відмовитися від тютюну.

– З боку Міністерства охорони здоров’я ми переконані, що ухвалення законопроекту №4358 для посилення антитютюнового законодавства в Україні допоможе людям відмовитися від тютюну та зможе зберегти тисячі життів, – сказав він.

Окрім цього, заступник генерального директора Центру громадського здоров’я при МОЗ України Владислав Збанацький нагадав, як важливо доносити інформацію про шкідливість електронних сигарет.

Він вважає, що ми досягли певних успіхів в інформаційних кампаніях, але потрібні стійкі механізми фінансування та інформаційні заходи із моніторингу вживання тютюнових виробів.