Челюстно-лицевые хирурги Львовской областной детской больницы Охматдет прооперировали 9-летнего Артема из Николаева Львовской области, который три года после ДТП мог открыть рот всего на 0,5 см.

Об этом сотрудники больницы написали на своей странице в Facebook

— Артем ехал на скутере с родственником. После столкновения ребенок упал с транспортного средства на бок и получил сильную травму челюсти, — говорится в сообщении.

Как рассказала мама Артема, до операции он буквально пропихивал еду в рот. Ребенка не мог осмотреть стоматолог. Мальчику было сложно даже говорить.

По словам челюстно-лицевого хирурга Охматдета Кристины Пограничной, у маленького пациента произошел перелом суставной головки нижней челюсти, и как следствие возник анкилоз височно-нижнечелюстного сустава.

По словам медиков, обычная интубация дыхательных путей с помощью ларингоскопа была невозможна, поэтому было решено осуществить доступ через нос с помощью интубационного фибробронхоскопа по методу Сельдингера.

Поскольку у ребенка образовалось сращение между суставной головкой нижней челюсти и височной костью, в операционной его разъединили, выполнили частичную реконструкцию нижней челюсти в области сустава, а также провели остеотомию суставного отростка нижней челюсти.

Анестезиологам удалось успешно пройти все структуры гортани, голосовые связки, завести фибробронхоскоп в трахею, а через нее — интубационную трубку.

После операции рот мальчика открывается уже до 3,5 см. Несколько дней после вмешательства мальчик находился на искусственной вентиляции легких. Этот шаг был необходим, чтобы избежать образования отека.

Сейчас с Артемом работает команда клиники реабилитации Охматдета, для него специально разработали комплекс упражнений, туда входят механотерапия, занятия с логопедом и лечебная физкультура для восстановления работы мышц.

Источник: ЛОДБ Охматдет