Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова совместно с коллегами из Львова, Киева и Ивано-Франковска пересадили 8-летнему ребенку кость, напечатанную 3D-принтере.

Об этом сотрудники ПМО сообщили на своей странице в Facebook.

— Богданчик из Ивано-Франковской области уже второй раз борется со страшным недугом. В три года ему диагностировали рак печени. Тогда малыш перенес сложную операцию по удалению опухоли вместе с желчным пузырем, — говорится в сообщении.

Впоследствии, по словам медиков, мальчик пошел в школу и развивался, как все остальные дети. Казалось, что все позади. Но болезнь вернулась. На этот раз рак поразил кость.

Как-то после школы Богданчик пожаловался родителям на сильную боль в ноге. Позже конечность еще и отекла. Семья сразу обратилась к врачам в Ивано-Франковске, которые ранее уже вылечили их мальчика.

Богдану сделали все необходимые обследования и биопсия подтвердила самые страшные опасения — снова рак. На этот раз — саркома Юинга. Это тип рака кости, который чаще всего встречается у детей и подростков. Ежегодно его диагностируют у трех детей из 1 млн.

По словам медиков, злокачественная опухоль поразила аж 28 см бедренной кости мальчика. Чтобы сохранить ему ногу, необходимо было удалить пораженную часть и вживить на ее место имплант.

Как сделать это лучше, франковские врачи советовались с коллегами из других городов Украины. Вместе они полгода готовились к операции. А мальчик тем временем получал химиотерапию.

Когда пришло время оперировать, Богданчик приехал во Львов. Здесь для его спасения свои умения и усилия объединили хирурги, онкологи и травматологи из Львова, Киева и Ивано-Франковска.

Операция была сложной. Сначала специалисты удалили саму опухоль, а потом провели экспресс-биопсию, чтобы точно выяснить, какой объем кости необходимо забрать.

Киевские инженеры, которые изготовили титановый имплант для Богданчика, подготовили три варианта разной длины. Все они напечатаны на 3D-принтере.

После биопсии врачи удалили пораженную раком кость и установили мальчику имплант подходящего размера, который будет расти вместе с ребенком. Вмешательство длилось 6 часов и прошло успешно.

Важно! Такая операция была впервые выполнена в западных регионах Украины.

По словам медиков, Богданчик уже вернулся в Ивано-Франковск и продолжает лечение, которое будет длительным. Впереди у мальчика — несколько курсов полихимиотерапии и лучевой терапии, а также трансплантация костного мозга.

Источник: Первое медобъединение Львова