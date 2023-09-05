15-летняя Кристина из Львовщины получила ожоги, когда проходила мимо газовой плиты. Ее футболка загорелась будто факел. Девушка получила ожоги на 20% поверхности своего тела. Сейчас ее лечат в Центре детской реабилитации Unbroken Kids.

Несчастный случай произошел на домашней кухне, когда семья Кристины готовилась к ужину. Девочка зацепилась о включенную конфорку синтетической футболкой, и она стремительно загорелась. Сестры Кристины быстро среагировали и потушили горящую одежду, но огонь успел нанести серьезные ожоги на руках и спине юной девушки. Кристину довезли до детской Больницы Святого Николая, где врачи начали ее лечение.

Этот инцидент произошел в январе этого года, и уже более восьми месяцев медицинский персонал детского ожогового отделения Больницы Святого Николая во Львове, которое является частью Центра детской реабилитации Unbroken Kids, активно работает над лечением и восстановлением юной пациентки. На начальном этапе лечения применялись постоянные перевязки и медикаментозное лечение, благодаря этому удалось избежать хирургических вмешательств. Однако пришло время сосредоточить внимание на лечении последствий ожогов, поскольку оставшиеся рубцы также требуют специального ухода.

Ожоги являются одной из самых распространенных детских травм. Ежегодно в Украине более 12 тыс. детей попадают под влияние термических поражений. Сегодня же ситуация еще больше осложняется из-за минно-взрывных травм, которые дети получают в результате войны. Врачи Больницы Святого Николая уже пролечили 350 детей с военными травмами, но лечение рубцов и ожогов является длительным процессом.

Одной из необходимых процедур для Кристины стала лазерная шлифовка рубцов, которая поможет уменьшить видимость ожогов и облегчить дальнейший рост девушки. Этого аппарата нет в детском ожоговом отделении, и поэтому начат сбор средств на его приобретение.

Детская надежда: помочь детям с ожогами — это совместный проект благотворительной платформы dobro.ua, партнеров и Центра Незламні. Вместе мы можем помочь детям получать полноценное лечение и взрослеть без боли.

Источник и фото: Незламні