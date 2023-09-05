15-річна Христина зі Львівщини отримала опіки, коли проходила повз газову плиту. Її футболка зайнялася неначе факел. Дівчина отримала опіки на 20% поверхні свого тіла. Зараз її лікують в Центрі дитячої реабілітації Unbroken Kids.

Нещасний випадок стався на домашній кухні, коли родина Христини готувалася до вечері. Дівчинка зачепилася об увімкнену конфорку синтетичною футболкою, і вона стрімко зайнялася. Сестри Христини швидко зреагували і загасили палаючий одяг, але вогонь встиг завдати серйозних опіків на руках та спині юної дівчини. Христину довезли до дитячої Лікарні Святого Миколая, де лікарі розпочали її лікування.

Цей інцидент трапився в січні цього року, і вже понад вісім місяців медичний персонал дитячого опікового відділення Лікарні Святого Миколая у Львові, яке є частиною Центру дитячої реабілітації Unbroken Kids, активно працює над лікуванням та відновленням юної пацієнтки. На початковому етапі лікування застосовувались постійні перев’язки та медикаментозне лікування, завдяки цьому вдалося уникнути хірургічних втручань. Однак настав час зосередити увагу на лікуванні наслідків опіків, оскільки рубці, що залишилися, також потребують спеціального догляду.

Опіки є однією з найпоширеніших дитячих травм. Щороку в Україні понад 12 тис. дітей потрапляють під вплив термічних уражень. Сьогодні ж ситуація ще більше ускладнюється через мінно-вибухові травми, які діти отримують внаслідок війни. Працівники Лікарні Святого Миколая вже пролікували 350 дітей із воєнними травмами, але лікування рубців та опіків є довготривалим процесом.

Однією з необхідних процедур для Христини стало лазерне шліфування рубців, яке допоможе зменшити видимість опіків та полегшити подальше зростання дівчини. Цього апарату немає у дитячому опіковому відділенні, і тому розпочато збір коштів на його придбання.

Дитяча надія: допомогти дітям з опіками – це спільний проєкт благодійної платформи dobro.ua, партнерів та Центру Незламні. Разом ми можемо допомогти дітям отримувати повноцінне лікування та дорослішати без болю.

Джерело і фото: Незламні