Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова спільно з колегами зі Львова, Києва та Івано-Франківська пересадили 8-річній дитині кістку, надруковану на 3D-принтері.

Про це співробітники ПМО повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Богданчик з Івано-Франківської області вже вдруге бореться зі страшною недугою. У три роки йому діагностували рак печінки. Тоді малюк переніс складну операцію з видалення пухлини разом із жовчним міхуром, – ідеться в повідомленні.

Згодом, за словами медиків, хлопчик пішов до школи і розвивався, як усі інші діти. Здавалося, що все позаду. Але хвороба повернулася. Цього разу рак вразив кістку.

Якось після школи Богданчик поскаржився батькам на сильний біль у нозі. Пізніше кінцівка ще й набрякла. Родина одразу звернулася до лікарів в Івано-Франківську, які раніше вже вилікували їхнього хлопчика.

Богдану зробили всі необхідні обстеження, і біопсія підтвердила найстрашніші побоювання – знову рак. Цього разу – саркома Юінга. Це тип раку кістки, який найчастіше трапляється в дітей і підлітків. Щороку його діагностують у трьох дітей з 1 млн.

За словами медиків, злоякісна пухлина вразила аж 28 см стегнової кістки хлопчика. Щоб зберегти йому ногу, необхідно було видалити уражену частину та вживити на її місце імплант.

Як зробити це краще, франківські лікарі радилися з колегами з інших міст України. Разом вони пів року готувалися до операції. А хлопчик тим часом отримував хіміотерапію.

Коли прийшов час оперувати, Богданчик приїхав до Львова. Тут для його порятунку свої вміння та зусилля об’єднали хірурги, онкологи та травматологи зі Львова, Києва та Івано-Франківська.

Операція була складною. Спочатку фахівці видалили саму пухлину, а потім провели експрес-біопсію, щоб точно з’ясувати, який обсяг кістки необхідно забрати.

Київські інженери, які виготовили титановий імплант для Богданчика, підготували три варіанти різної довжини. Усі вони надруковані на 3D-принтері.

Після біопсії лікарі видалили уражену раком кістку і встановили хлопчикові імплант відповідного розміру, який ростиме разом із дитиною. Втручання тривало 6 годин і пройшло успішно.

Важливо! Така операція була вперше виконана в західних регіонах України.

За словами медиків, Богданчик уже повернувся до Івано-Франківська і продовжує лікування, яке буде тривалим. Попереду в хлопчика – кілька курсів поліхіміотерапії та променевої терапії, а також трансплантація кісткового мозку.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова