Щелепно-лицьові хірурги Львівської обласної дитячої лікарні Охматдит прооперували 9-річного Артема з Миколаєва Львівської області, який три роки після ДТП міг відкрити рот лише на 0,5 см.

Про це співробітники лікарні написали на своїй сторінці у Facebook.

– Артем їхав на скутері з родичем. Після зіткнення дитина впала з транспортного засобу на бік і дістала сильну травму щелепи, – ідеться в повідомленні.

Як розповіла мама Артема, до операції він буквально пропихав їжу в рот. Дитину не міг оглянути стоматолог. Хлопчику було складно навіть говорити.

За словами щелепно-лицьового хірурга Охматдиту Христини Пограничної, у маленького пацієнта стався перелом суглобової голівки нижньої щелепи, і, як наслідок, виник анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба.

За словами медиків, звичайна інтубація дихальних шляхів за допомогою ларингоскопа була неможлива, тому було вирішено здійснити доступ через ніс за допомогою інтубаційного фібробронхоскопа за методом Сельдінгера.

Оскільки в дитини утворилося зрощення між суглобовою голівкою нижньої щелепи та скроневою кісткою, в операційній його роз’єднали, виконали часткову реконструкцію нижньої щелепи в ділянці суглоба, а також провели остеотомію суглобового відростка нижньої щелепи.

Анестезіологам вдалося успішно пройти всі структури гортані, голосові зв’язки, завести фібробронхоскоп у трахею, а через неї – інтубаційну трубку.

Після операції рот хлопчика відкривається вже до 3,5 см. Кілька днів після втручання хлопчик перебував на штучній вентиляції легень. Цей крок був необхідний, щоб уникнути утворення набряку.

Нині з Артемом працює команда клініки реабілітації Охматдиту, для нього спеціально розробили комплекс вправ, туди входять механотерапія, заняття з логопедом і лікувальна фізкультура для відновлення роботи м’язів.

Джерело: ЛОДЛ Охматдит