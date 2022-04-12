Харьковское метро для многих жителей города стало настоящим домом.

Зина с полуторагодовалой дочкой Алисой, мужем и родителями скрывалась в метро от обстрелов целых 32 дня. Говорит, если бы не ухудшилось здоровье дочери, то никогда бы не покинула родной Харьков.

— 6 марта всей семьей мы праздновали 1 год и 7 месяцев Алисы, потому что такова была традиция, — рассказала Зина. – Мы пили чай и ели тортик, когда по нашему дому произошел авиационный удар. А потом еще один и еще один. Всего их было три подряд.

Семья убегать на улицу уже не рискнула. Было 18:25 – комендантский час. Переночевали в ванной. Было очень холодно. Люди грели друг к друга, а дом содрогался от мощных взрывов.

– Я старалась закрывать дочери уши, чтобы она этого не слышала, – рассказывает Зина.

Утром семья спустилась в метро и начала обустраивать свой новый быт. Зина, чтобы не сойти с ума, начала преподавать английский для детей и взрослых. Занятия проводились каждый день.

— Я благодарю всех волонтеров, всех людей, которые скрывались вместе с нами, — сказала Зинаида. – Мы стали одной семьей. И мы бы никуда не убегали, если бы не здоровье дочери.

Организм ребенка без солнца, без нормальной еды, привычной жизни начал сдавать. Однажды она просто перестала становиться на ноги. Тогда семья через 15 минут приняла решение ехать.

Когда они стояли на вокзале Харькова в ожидании поезда, российские агрессоры выпустили ракету по Краматорскому вокзалу.

В настоящее время семья находится во Львове.

– Теперь нашу девочку понемногу ставят на ноги. И мы благодарим за все, в первую очередь за то, что остались живы. Я точно знаю, что наш город устоит. Но для дочери я очень хочу мирного будущего – без взрывов. Потому что второй раз она не выдержит, – говорит Зина.

Говорят, что ракета два раза в одно и тоже место не летит. Но эта семья из Харькова знает точно – летит. Их дом разрушен.