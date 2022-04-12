Зіна з півторарічною донечкою Алісою , чоловіком і, батьками переховувалась в метро від обстрілів цілих 32 дні. Каже, якби не погіршилося здоров’я доньки, то ніколи б не покинула рідного Харкова.

– 6 березня всією сім’єю ми святкували 1 рік і 7 місяців Аліси, бо така була традиція, – розповіла Зіна. – Ми пили чай і їли тортик, коли по нашому дому стався авіаційний удар. А потім ще один, і ще один. Разом їх було три підряд.

Родина тікати на вулицю вже не ризикнула. Було 18:25 – комендантська година. Переночували у ванній кімнаті. Було дуже холодно. Люди гріли одне одного, а дім здригався від потужних вибухів.

– Я старалася закривати доньці вуха, щоби вона цього не чула, – розповідає Зіна.

Вранці сім’я спустилася у метро і почала облаштовувати свій новий побут. Зіна, щоб не зійти з розуму, почала викладати англійську мову для дітей та дорослих. Заняття проводилися щодня.