Ольга, мати трьох дітей з міста Попасна, дивом вижила. В її квартиру влучив снаряд і її відкинуло вибуховою хвилею. Травми серйозні, 39-річна Ольга ледь не втратила руку і досі не знає чи зможе ходити.

Поранену жінку виніс з-під завалів чоловік Максим, який, на щастя, не постраждав від вибуху.

На швидкій жінку доправили до Бахмута, а потім були Краматорськ, Дніпро і, нарешті, Львів. Через забій легенів Ольга не могла самостійно дихати, тому її одразу відправили до реанімації. Зараз жінку вже перевели до загальної палати.

На правій руці – металева рамка, яка підтримує сильно поранену кінцівку: перелом кисті, роздроблене передпліччя. Осколки від цього поранення доставали навіть з кишківника. Але витягли не всі, через сильний забій хребта один застряг там, тому Ольга не може зараз ходити.

Чоловік Максим ніжно турбується про дружину, не відходить і не відпускає руки. Двоє молодших діток разом з бабусею встигли вибратися з гарячої точки і зараз поруч з батьками. Старший син захищає Україну.

Ольга і Максим дивляться на свої старі, довоєнні фото, де вони здорові і щасливі.

– В мене забрали все: улюблену роботу, дім, здоров’я. Я втратила все. У нас є родичі у Росії. Тепер я вже не зможу їм пробачити. Ніколи, – промовляє із болем Ольга.

Після обстрілу вокзалу Краматорська російськими загарбниками 98 людей з травмами різного ступеню важкості доправили до лікарень Дніпропетровської області, серед них 19 дітей.

Джерело и фото: 1 ТМО Львова