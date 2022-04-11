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Снаряд влучив в будинок: лікарі рятують мати трьох дітей з Попасної

11 Квітня 2022, 17:39
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
Рятують жінку з Попасної

Ольга, мати трьох дітей з міста Попасна, дивом вижила. В її квартиру влучив снаряд і її відкинуло вибуховою хвилею. Травми серйозні, 39-річна Ольга ледь не втратила руку і досі не знає чи зможе ходити.

Поранену жінку виніс з-під завалів чоловік Максим, який, на щастя, не постраждав від вибуху.

На швидкій жінку доправили до Бахмута, а потім були Краматорськ, Дніпро і, нарешті, Львів. Через забій легенів Ольга не могла самостійно дихати, тому її одразу відправили до реанімації.  Зараз жінку вже перевели до загальної палати.

Рятують жінку з Попасної

На правій руці – металева рамка, яка підтримує сильно поранену кінцівку: перелом кисті, роздроблене передпліччя. Осколки від цього поранення доставали навіть з кишківника. Але витягли не всі, через сильний забій хребта один застряг там, тому Ольга не може зараз ходити.

Чоловік Максим ніжно турбується про дружину, не відходить і не відпускає руки. Двоє молодших діток разом з бабусею встигли вибратися з гарячої точки і зараз поруч з батьками. Старший син захищає Україну.

Рятують жінку з Попасної

Ольга і Максим дивляться на свої старі, довоєнні фото, де вони здорові і щасливі.

 – В мене забрали все: улюблену роботу, дім, здоров’я. Я втратила все. У нас є родичі у Росії. Тепер я вже не зможу їм пробачити. Ніколи, – промовляє із болем Ольга.

Після обстрілу вокзалу Краматорська російськими загарбниками 98 людей з травмами різного ступеню важкості доправили до лікарень Дніпропетровської області, серед них 19 дітей.

Джерело и фото: 1 ТМО Львова

Теги
Війна в Україні , Лікарні , Попасна
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