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Є діти у важкому стані: як почуваються поранені під час обстрілу вокзалу у Краматорську

11 Квітня 2022, 17:03
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
лікарня,
Джерело: Depositphotos

Після обстрілу вокзалу Краматорська російськими загарбниками 98 людей з травмами різного ступеню важкості доправили до лікарень Дніпропетровської області, серед них 19 дітей.

Про це на брифінгу повідомила в. о. директора Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОВА Вікторія Кулик.

– На сьогоднішній ранок їх ще раз оглянуто, шестеро людей вже виписані. Шестеро дітей перебувають у важкому і вкрай важкому стані, – уточнила Вікторія Кулик.

За її словами, серед пацієнтів з тяжкими пораненнями і семеро дорослих громадян.

Серед тих, кого виписали, четверо дорослих і двоє дітей.

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8 квітня російські військові підло поцілили у залізничний вокзал Краматорська. У той час мирні громадяни очікували на потяг для евакуації. За словами президента Володимира Зеленського, удару було завдано Точкою-У. Через це десятки громадян померли на місці, серед них також були і діти. Інших оперативно госпіталізували та надали необхідну медичну допомогу.

Це не перший випадок, коли під час час війни в Україні окупанти обстрілювали мирних мешканців.

Джерело
Укрінформ
Теги
Війна в Україні , Дніпро , Краматорськ , Лікарні
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