В Национальном реабилитационном центре Незламні проходит процесс восстановления 32-летний Иван Дзюба. Украинский разведчик попал в плен здоровым, а через 13 дней вернулся с ампутированными ногами и без пальца на руке.

Об этом на своей странице в Facebook рассказали сотрудники Первого медобъединения Львова, в состав которого входит Центр.

— Наш пациент родом из Хмельницкой области. До большой войны работал в Киеве — на предприятии, где предоставляют услуги по профессиональному уходу за автомобилями, — пишут медики.

В сентябре прошлого года Ивана мобилизовали. Он стал разведчиком. Сначала его группа несла службу в Бахмуте, а потом их перебросили в район Соледара.

В первый боевой выход на новом месте Иван с побратимами попали в поле зрения противника. Их обстреляли и отрезали все возможные пути для отступления.

В течение недели ребята скрывались от врага в лесополосе. Когда запасы пищи и воды закончились, защитники ели снег. На восьмой день решили рискнуть и выйти из укрытия. Почти сразу натолкнулись на вагнеровцев.

Одного из трех украинских разведчиков российские боевики расстреляли. Двух других забрали в плен и удерживали где-то на Луганщине.

Ивана сразу начали пытать. Из-за истязаний током мизинец на правой руке фактически сгорел. Пленного также беспощадно били по ногам и держали в холоде. В результате конечности поразил некроз — ткани стремительно отмирали.

В местной больнице Ивану отрезали ноги. После чего за ним ухаживал и делал перевязки другой пленный — украинский военный медик. Через 13 дней после попадания в плен разведчика передали украинской стороне — без двух ног и пальца на руке. Лечили воина в Днепре и Киеве.

В центр Незламні Иван приехал на реабилитацию. Здесь он получил протезы и сейчас учится на них ходить. Благодаря ежедневным занятиям с физическим терапевтом уже передвигается без костылей. После завершения реабилитации хочет снова вернуться в строй.

Источник: Первое медобъединение Львова