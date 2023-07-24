У Національному реабілітаційному центрі Незламні проходить процес відновлення 32-річний Іван Дзюба. Український розвідник потрапив у полон здоровим, а через 13 днів повернувся з ампутованими ногами і без пальця на руці.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіли співробітники Першого медоб’єднання Львова, до складу якого входить Центр.

– Наш пацієнт родом із Хмельницької області. До великої війни працював у Києві – на підприємстві, де надають послуги з професійного догляду за автомобілями, – пишуть медики.

У вересні минулого року Івана мобілізували. Він став розвідником. Спочатку його група несла службу в Бахмуті, а потім їх перекинули в район Соледара.

У перший бойовий вихід на новому місці Іван із побратимами потрапили в поле зору противника. Їх обстріляли і відрізали всі можливі шляхи для відступу.

Протягом тижня хлопці переховувалися від ворога в лісосмузі. Коли запаси їжі та води закінчилися, захисники їли сніг. На восьмий день вирішили ризикнути і вийти з укриття. Майже одразу натрапили на вагнерівців.

Одного з трьох українських розвідників російські бойовики розстріляли. Двох інших забрали в полон і утримували десь на Луганщині.

Івана одразу почали катувати. Через катування струмом мізинець на правій руці фактично згорів. Полоненого також нещадно били по ногах і тримали в холоді. У результаті кінцівки вразив некроз – тканини стрімко відмирали.

У місцевій лікарні Івану відрізали ноги. Після чого за ним доглядав і робив перев’язки інший поневолений – український військовий медик. Через 13 днів після потрапляння в полон розвідника передали українській стороні – без двох ніг і пальця на руці. Лікували воїна в Дніпрі та Києві.

До центру Незламні Іван приїхав на реабілітацію. Тут він отримав протези і зараз вчиться на них ходити. Завдяки щоденним заняттям із фізичним терапевтом уже пересувається без милиць. Після завершення реабілітації хоче знову повернутися в стрій.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова