На четвертом месяце войны украинцы продемонстрировали хороший уровень жизнестойкости. Это был один из психологических маркеров, которые исследовала социологческая группа Рейтинг в рамках четырнадцатой волны проекта Украина в условиях войны.

Отмечается, что украинцы на четвертом месяце войны демонстрируют хороший уровень жизнестойкости (3.8 из 5). Составляющие этого показателя, психологическая устойчивость (3.9) и поддержка физического здоровья (3.7), не претерпели существенных изменений, хотя и несколько снизились по сравнению с апрелем.

Что обеспечивает украинцам психологическую устойчивость:

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интерес к тому, что происходит вокруг (4.4);

нормальн ое питание (4.2);

питание (4.2); план ы на будущее (4.2);

на будущее (4.2); уверенность в своих решениях (4.0);

отсутствие сожаления о прошлом (4.0).

Вместе с тем социологами было выявлено, что больше всего сегодня украинцы страдают от усталости (только 36% ее не испытывают) и недостатка полноценного сна (только 44% имеют полноценный сон). Такие реакции организма являются естественными для стресса.

Несмотря на это, другие эмоциональные и моральные показатели граждан в лучшем состоянии.

Отмечается также, что женщины имеют более низкий уровень жизнестойкости, чем мужчины. С возрастом жизнестойкость также снижается. Наличие работы положительно влияет на жизнестойкость: те, кто работает полноценно или частично, чувствуют себя лучше, чем те, кто не работают.

В общем и целом, чем больше человек считает, что надо жить полноценной жизнью, тем выше его уровень жизнестойкости.

Более высокий уровень жизнестойкости у тех, кто имеет родственников, которые сегодня воюют. Возможно, это объясняется повышенным чувством ответственности и переживаний за близких, которые находятся в потенциальной опасности.

И хотя динамика индекса жизнестойкости несколько ухудшилась с апреля (с 3.9 до 3.8), у украинцев все еще хватает физических и моральных сил жить во время войны, работать, помогать, воевать.

Благоприятным факторо является и летний период: длина дня и солнечная активность обычно положительно влияют на настроение и самочувствие.