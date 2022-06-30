На четвертому місяці війни українці продемонстрували хороший рівень життєстійкості. Це був один з психологічних маркерів, які досліджувала соціологічна група Рейтинг в рамках чотирнадцятої хвилі проекту Україна в умовах війни.

Відзначається, що українці на четвертому місяці війни демонструють хороший рівень життєстійкості (3.8 з 5). Складові цього показника, психологічна стійкість (3.9) і підтримка фізичного здоров’я (3.7), не зазнали істотних змін, хоча і дещо знизилися в порівнянні з квітнем.

Що забезпечує українцям психологічну стійкість:

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інтерес до того, що відбувається навколо (4.4);

нормальне харчування (4.2);

плани на майбутнє (4.2);

впевненість у своїх рішеннях (4.0);

відсутність жалю про минуле (4.0).

Разом з тим соціологами було виявлено, що найбільше сьогодні українці страждають від втоми (тільки 36% її не відчувають) і нестачі повноцінного сну (тільки 44% мають повноцінний сон). Такі реакції організму є природними для стресу.

Незважаючи на це інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані.

Відзначається також, що жінки мають більш низький рівень життєстійкості, ніж чоловіки. З віком життєстійкість також знижується. Наявність роботи позитивно впливає на життєстійкість: ті, хто працює повноцінно або частково, відчувають себе краще, ніж ті, хто не працюють.

У загальному і цілому, чим більше людина вважає, що треба жити повноцінним життям, тим вище його рівень життєстійкості.

Більш високий рівень життєстійкості у тих, хто має родичів, які сьогодні воюють. Можливо, це пояснюється підвищеним почуттям відповідальності і переживань за близьких, які знаходяться в потенційній небезпеці.

І хоча динаміка індексу життєстійкості дещо погіршилася з квітня (з 3.9 до 3.8), в українців все ще вистачає фізичних і моральних сил жити під час війни, працювати, допомагати, воювати.

Сприятливим фактором є і літній період: довжина дня й сонячна активність зазвичай позитивно впливають на настрій і самопочуття.