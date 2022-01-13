По состоянию на 13 января 2022 года уже три региона Украины находятся в оранжевой зоне карантина. К Сумской и Херсонской областям присоединилась Ивано-Франковская.

Согласно обновленным данным Минздрава, другие территории страны пока находятся в желтом уровне эпидопасности.

Что касается Сумской области, то там за последние три дня фиксируется превышение показателя выявления новых случаев инфицирования (10 января — 20,8%, 11 января — 21,6%, 12 января — 24,8%).

В Херсонской области превышен показатель динамики госпитализаций (10 января – 66,3%, 11 января – 66,9%, 12 января – 54,3%).

Что касается Ивано-Франковской, то там начали выявлять много новых случаев болезни (показатель за 12 января – 22,1%).

В других областях ситуация с коронавирусом более стабильная.

Согласно статистике коронавируса в Украине на 13 января 2022 года, наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (997), Ивано-Франковской (983), Львовской (949), Харьковской (560), Винницкой (510) и Сумской (510) ) областях.

Всего же за прошедшие сутки Covid-19 подтвержден у 10 046 человек, из них 590 детей и 255 медработников.