Станом на 13 січня 2022 року уже три регіони України перебувають у помаранчевій зоні карантину. До Сумської та Херсонської областей додалася Івано-Франківська.

Згідно з оновленими даними МОЗ, інші території країни поки що перебують у жовтому рівні епіднебезпеки.

Щодо Сумської області, то там протягом останніх трьох днів фіксується перевищення показника виявлення нових випадків інфікування (10 січня – 20,8%, 11 січня – 21,6%, 12 січня – 24,8%).

У Херсонській області перевищено показник динаміки госпіталізацій (10 січня – 66,3%, 11 січня – 66,9%, 12 січня – 54,3%).

Щодо Івано-Франківської, то там почали виявляти багато нових випадків хвороби (показник за 12 січня – 22,1%).

У інших областях ситуація з коронавірусом стабільніша.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 13 січня 2022 року, найбільшу кількість нових підтверджених випадків зареєстровано у Києві (997), Івано-Франківській (983), Львівській (949), Харківській (560), Вінницькій (510) та Сумській (510) областях.

Загалом же за минулу добу Covid-19 підтверджено у 10 046 осіб, з них 590 дітей і 255 медпрацівників.