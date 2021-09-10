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Плюс один регион: в каких областях Украины сложная эпидситуация

10 сентября, 09:31 Людмила Грубнік
Плюс один регион: в каких областях Украины сложная эпидситуация
Источник: Depositphotos

По состоянию на 10 сентября 2021 года уже три региона демонстрируют превышение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. Показателям зеленой зоны не соответствуют Волынская, Закарпатская и Львовская области.

Об этом сообщает Минздрав в обновленном отчете.

Согласно новым данным, сложной эпидситуация продолжает быть во Львовской области, показатель госпитализаций — 62,4%. Кстати, регион всю последнюю неделю находится в зоне риска.

Второй день подряд тревожные данные демонстрирует и Закарпатье — 60%.

Добавилась и Волынская область с уровнем госпитализации 53,6%.

Другие регионы пока соответствующие требованиям зеленой зоны карантина.

По информации Минздрава, норма — менее 50%.

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Несмотря на то, что в Украине уже вторые сутки фиксируют более 3 тыс. новых случаев коронавируса, все регионы пока продолжают находиться в зеленой зоне эпидопасности. Хотя время от времени отдельные области демонстрируют красные показатели.

Вспышка коронавируса в стране ожидается уже в сентябре. Тогда, по прогнозам экспертов и представителей власти, могут усилить карантин.

Источник
Минздрав
Теги
Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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