По состоянию на 10 сентября 2021 года уже три региона демонстрируют превышение количества госпитализаций пациентов с коронавирусом. Показателям зеленой зоны не соответствуют Волынская, Закарпатская и Львовская области.

Об этом сообщает Минздрав в обновленном отчете.

Согласно новым данным, сложной эпидситуация продолжает быть во Львовской области, показатель госпитализаций — 62,4%. Кстати, регион всю последнюю неделю находится в зоне риска.

Второй день подряд тревожные данные демонстрирует и Закарпатье — 60%.

Добавилась и Волынская область с уровнем госпитализации 53,6%.

Другие регионы пока соответствующие требованиям зеленой зоны карантина.

По информации Минздрава, норма — менее 50%.

Несмотря на то, что в Украине уже вторые сутки фиксируют более 3 тыс. новых случаев коронавируса, все регионы пока продолжают находиться в зеленой зоне эпидопасности. Хотя время от времени отдельные области демонстрируют красные показатели.

Вспышка коронавируса в стране ожидается уже в сентябре. Тогда, по прогнозам экспертов и представителей власти, могут усилить карантин.