Станом на 10 вересня 2021 року вже три регіони демонструють перевищення кількості госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Показникам зеленої зони не відповідають Волинська, Закарпатська та Львівська області.

Про це повідомляє МОЗ в оновленому звіті.

Згідно з новими даними, складною епідситуація продовжує бути у Львівській області, показник госпіталізацій – 62,4%. До речі, регіон останній тиждень перебуває у зоні ризику.

Другий день поспіль тривожні дані демонструє і Закарпаття – 60%.

Додалася і Волинська область з рівнем госпіталізації 53,6%.

Інші регіони поки що відповідають вимогам зеленої зони карантину.

За інформацією МОЗ, норма – менше 50%.

Попри те, що в Україні уже другу добу поспіль фіксують понад 3 тис. нових випадків коронавірусу, усі регіони поки що продовжують перебувати у зеленій зоні епіднебезпеки. Хоча час від часу окремі області демонструють червоні показники.

Спалах коронавірусу у країні очікується уже у вересні. Тоді, за прогнозами експертів та представників влади, можуть посилити карантин.