В Ивано-Франковской области на сегодня, 2 ноября, в областной инфекционной больнице в диагнозом гепатит А находятся уже восемь человек. Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов Єдині новини сообщил главный государственный санитарный врач Прикарпатья Руслан Савчук.

Состояние средней тяжести

— В настоящее время мы имеем в лечебном учреждении восемь человек. В течение этих суток поступила еще одна пациентка, которая находится в инфекционной больнице, — сказал Руслан Савчук.

По словам санитарного врача, состояние женщины сейчас такое же, как и у большинства пациентов с диагнозом гепатит А, — средней степени тяжести. Всем оказывается медицинская помощь согласно протоколам.

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По словам Савчука, лечение дает свои результаты. Люди находятся в процессе выздоровлении.

Контакты больных

Медработники уже обследовали всех, кто контактировал с больными, и обнаружили, что ни один контактный человек не заразился.

Также Руслан Савчук отмечает, что в течение месяца на Прикарпатье было выявлено 12 случаев заболевания, они никак не связаны между собой не связаны и никоим образом со вспышкой в Виннице.

Напомним, что вчера, 1 ноября, в Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больнице находились семь человек с гепатитом A: четверо взрослых и трое детей.

Источник: телемарафон Єдині новини