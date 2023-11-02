В Івано-Франківській області станом на сьогодні, 2 листопада, в обласній інфекційній лікарні з діагнозом гепатит А перебувають уже вісім осіб. Про це в Об’єднаному ефірі українських телеканалів Єдині новини повідомив головний державний санітарний лікар Прикарпаття Руслан Савчук.

Стан середньої важкості

– На даний час ми маємо в лікувальному закладі вісім осіб. Протягом цієї доби поступила ще одна пацієнтка, яка перебуває в інфекційній лікарні, – сказав Руслан Савчук.

За словами санітарного лікаря, стан жінки наразі такий самий, як і в більшості пацієнтів із діагнозом гепатит А, – середнього ступеня тяжкості. Усім надається медична допомога згідно з протоколами.

За словами Савчука, лікування дає свої результати. Люди перебувають у процесі одужання.

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Контакти хворих

Медпрацівники вже обстежили всіх, хто контактував із хворими, і виявили, що жодна контактна людина не заразилася.

Також Руслан Савчук зазначає, що протягом місяця на Прикарпатті було виявлено 12 випадків захворювання, вони жодним чином не пов’язані між собою не пов’язані і жодним чином зі спалахом у Вінниці.

Нагадаємо, що вчора, 1 листопада, в Івано-Франківській обласній клінічній інфекційній лікарні перебували семеро людей із гепатитом A: четверо дорослих і троє дітей.

Джерело: телемарафон Єдині новини