Власти Китая заблокировали 1,7 млн человек в центральной провинции Аньхой, где в понедельник, 4 июля, было зарегистрировано чуть меньше 300 новых случаев Covid-19.

Таким образом страна с одной из крупнейших экономик мира продолжает последовательно придерживаться собственной политики нулевого Covid-19, отвечающей на новые случаи инфекции строгими приказами об изоляции и жесткими кампаниями по тестированию.

Сообщается, что вспышка в провинции Аньхой возникла на фоне начала восстановления китайской экономики после многомесячной блокировки в Шанхае и деструктивных Covid-ограничений в Пекине.

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На прошлой неделе два округа в провинции — Сисянь и Линби — объявили о блокировке, при которой более 1,7 млн жителей разрешено покидать свои дома только в том случае, если они проходят тестирование.

Кадры государственной телекомпании CCTV показали пустые улицы в выходные дни и людей, которые выстроились в очередь на шестой раунд массового тестирования за последние дни.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в понедельник в провинции было зарегистрировано 287 новых случаев заражения, в том числе 258 человек, у которых не было симптомов, в результате чего общее число выявленных случаев достигло чуть более 1 тыс.

В то время как количество случаев заболевания остается низким по сравнению с огромным населением Китая, официальные лица настаивают на том, что политика нулевого Covid-19 необходима для предотвращения катастрофы в области здравоохранения.

Международная изоляция Китая также побудила некоторые иностранные компании и семьи, располагающие финансовыми средствами, составить планы ухода с китайского рынка.