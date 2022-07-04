Влада Китаю заблокувала 1,7 млн осіб в центральній провінції Аньхой, де в понеділок, 4 липня, було зареєстровано трохи менше 300 нових випадків Covid-19.

Таким чином країна з однією з найбільших економік світу продовжує послідовно дотримуватися власної політики нульового Covid-19, яка відповідає на нові випадки інфекції суворими наказами про ізоляцію й жорсткими кампаніями з тестування.

Повідомляється, що спалах у провінції Аньхой виник на тлі початку відновлення китайської економіки після багатомісячного блокування в Шанхаї і деструктивних Covid-обмежень у Пекіні.

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Минулого тижня два округи в провінції – Сісянь і Лінбі – оголосили про блокування, при якому понад 1,7 млн жителів дозволено залишати свої будинки тільки в тому випадку, якщо вони проходять тестування.

Кадри державної телекомпанії CCTV показали порожні вулиці у вихідні дні і людей, які вишикувалися в чергу на шостий раунд масового тестування за останні дні.

За даними Національної комісії з охорони здоров’я Китаю, в понеділок у провінції було зареєстровано 287 нових випадків інфікування, зокрема 258 осіб, які не мали симптомів, що призвело до того, що загальна кількість виявлених випадків досягла трохи більше 1 тис.

Хоча кількість випадків захворювання залишається низькою порівняно з величезним населенням Китаю, чиновники наполягають на тому, що політика нульового Covid-19 необхідна для запобігання катастрофі в галузі охорони здоров’я.

Міжнародна ізоляція Китаю також спонукала деякі іноземні компанії і сім’ї, що володіють фінансовими коштами, скласти плани відходу з китайського ринку.