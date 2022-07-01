Северная Корея обвинила в своей вспышке Covid-19 воздушные шары, отправленные через ее границу с Юга, которые якобы переносят инопланетные предметы.

После двух лет настойчивых заявлений о том, что не было зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом, 12 мая Северная Корея наконец признала первые случаи заражения. Это вызвало опасения по поводу надвигающейся катастрофы в системе общественного здравоохранения в обедневшей стране.

В минувшую пятницу страна сообщила, что у 4 570 человек впервые появились симптомы лихорадки, в результате чего общее число заболевших достигло почти 5 млн человек.

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Органы здравоохранения ссылаются на симптомы лихорадки, а не на Covid-19, по-видимому, из-за нехватки наборов для тестирования. Север сообщил только о 73 смертельных случаях.

Официальное информационное агентство KCNA сообщило в пятницу, что у 18-летнего солдата и пятилетнего ребенка, которые прикоснулись к неустановленным материалам в восточном округе Кымган в начале апреля, проявились симптомы, а позже они дали положительный результат на Covid-19.

— Среди их контактов был отмечен резкий рост случаев лихорадки, и в этом районе впервые появилась группа лиц с лихорадкой, — говорится в сообщении.

Агентство призвало граждан бдительно бороться с инопланетными предметами, приносимыми ветром и другими климатическими явлениями и воздушными шарами в районах вдоль линии разграничения и границ.

Эксперты отнеслись к утверждению Пхеньяна скептически.

— С научной точки зрения трудно поверить в заявление Северной Кореи, учитывая, что вероятность распространения вируса через объекты довольно мала, — сказал профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Чжин.

Режим публично не поддержал более правдоподобное объяснение, что Covid-19 проник в Северную Корею после того, как она возобновила трансграничную торговлю с Китаем.

Напомним, что Пхеньян отклонил предложения гуманитарной помощи извне, в том числе вакцины от Covid-19 и медикаменты, чтобы помочь ему пережить пандемию.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что США были неискренними, предлагая помощь в то время, как американцы продолжали проводить военные учения и настаивали на введении дополнительных санкций в ответ на ядерную и ракетную программы северокорейского режима.

Фото: KCNA