Північна Корея звинувачувала в своїй спалаху Covid-19 повітряні кулі, відправлені через її кордон з півдня, які нібито переносять інопланетні предмети.

Після двох років наполегливих заяв про те, що не було зареєстровано жодного випадку зараження на вірус, 12 травня Північна Корея нарешті визнала перші випадки зараження. Це викликало побоювання щодо майбутньої катастрофи в системі громадського здоров’я в бідній країні.

У минулу п’ятницю Країна повідомила, що у 4 570 осіб вперше з’явилися симптоми лихоманки, в результаті чого загальне число хворих досягло майже 5 млн людей.

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Органи охорони здоров’я посилаються на симптоми лихоманки, а не на Covid-19, мабуть, через брак наборів для тестування. Північ повідомила лише про 73 смертельні випадки.

Офіційне інформаційне агентство KCNA повідомило в п’ятницю, що у 18-річного солдата і п’ятирічної дитини, які доторкнулися до невстановлених матеріалів в Східному окрузі Кимган на початку квітня, проявилися симптоми, а пізніше вони дали позитивний результат на Covid-19.

– Серед їхніх контактів було відзначено різке зростання випадків лихоманки, і в цьому районі вперше з’явилася група осіб з лихоманкою, – йдеться в повідомленні.

Агентство закликало громадян пильно боротися з інопланетними предметами, принесеними вітром та іншими кліматичними явищами та повітряними кулями в районах уздовж лінії розмежування і кордонів.

Експерти поставилися до твердження Пхеньяна скептично.

– З наукової точки зору важко повірити в заяву Північної Кореї, враховуючи, що ймовірність поширення вірусу через об’єкти досить мала, – сказав професор Університету північнокорейських досліджень в Сеулі Ян Му Чжин.

Режим публічно не підтримав більш правдоподібне пояснення, що Covid-19 проник в Північну Корею після того, як вона відновила транскордонну торгівлю з Китаєм.

Нагадаємо, що Пхеньян відхилив пропозиції гуманітарної допомоги ззовні, в тому числі вакцини від Covid-19 і медикаменти, щоб допомогти йому пережити пандемію.

Міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило, що США були нещирими, пропонуючи допомогу в той час, як американці продовжували проводити військові навчання та наполягали на введенні додаткових санкцій у відповідь на ядерну і ракетну програми північнокорейського режиму.

Фото: KCNA