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Половина взрослых в ЕС получили бустерную Covid-прививку

28 января 2022, 11:53
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
вакцинація
Источник: Depositphotos

ЕС снова демонстрирует хорошие темпы вакцинации от коронавируса. Уже половина взрослого населения прошла ревакцинацию.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

— Сейчас половина всех взрослых в ЕС получила бустерную дозу, — отметила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, это уже хорошие показатели, однако нужно сделать еще больше прививок, ведь иммунизация и бустер — лучшая защита от коронавируса, в частности от штамма Омикрон.

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Штамм коронавируса Омикрон впервые віявили в конце ноября 2021 года в ЮАР. Сначала вариант наделал немало шума из-за значительного количества мутаций. Специалисты боялись, что из-за этого он будет опаснее, чем Дельта.

Однако наблюдения за пациентами показали, что больные Омикроном имеют меньший риск развития осложнений, попадания в больницу и смерти.

Но он приводит к гораздо большему количеству больных. Граждан призывают продолжать соблюдать карантинные ограничения и вакцинироваться.

Источник: Ursula von der Leyen

Теги
Європейський Союз , Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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