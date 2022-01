ЕС снова демонстрирует хорошие темпы вакцинации от коронавируса. Уже половина взрослого населения прошла ревакцинацию.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

По ее словам, это уже хорошие показатели, однако нужно сделать еще больше прививок, ведь иммунизация и бустер — лучшая защита от коронавируса, в частности от штамма Омикрон.

Штамм коронавируса Омикрон впервые віявили в конце ноября 2021 года в ЮАР. Сначала вариант наделал немало шума из-за значительного количества мутаций. Специалисты боялись, что из-за этого он будет опаснее, чем Дельта.

Однако наблюдения за пациентами показали, что больные Омикроном имеют меньший риск развития осложнений, попадания в больницу и смерти.

Half of all adults in the EU now had their booster shot.

This is good. But we need to do more.

Vaccination and boosters are the best protection against COVID, including Omicron.

If all vaccinated Europeans got a booster, we could avoid around 1 million hospitalisations. pic.twitter.com/flM3fCx81H

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 28, 2022