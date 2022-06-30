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Более 1 тыс. операций в год: в Мукачево уже работает новейший Центр патологии сердца и сосудов

30 июня 2022, 17:11
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики
Источник: Depositphotos

На базе Мукачевской центральной районной больницы начал работать долгожданный Центр патологии сердца и сосудов. Запустить его удалось благодаря закупке Министерством здравоохранения Украины современного ангиографа.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Ранее в Мукачевской больнице, которая круглосуточно оказывает специализированную многопрофильную медицинскую помощь, не было отделения сосудистой хирургии, — говорится в сообщении.

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И отмечается, что теперь, благодаря новейшему оборудованию, здесь появился специализированный Центр, в котором врачи могут проводить более 1 000 сосудистых оперативных вмешательств в год и спасать пациентов.

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К проведению новых плановых операций приступят уже в этом месяце.

Теперь жители региона с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности, в случае инсульта или инфаркта миокарда, смогут получать медицинскую помощь наивысшего уровня.

Важно, что лицензия на эксплуатацию ангиографического оборудования уже получена, а команда кардиологов и нейрохирургов прошла соответствующее обучение и готова к работе.

Источник
Минздрав
Теги
Медики МОЗ Украины Мукачеве Операция Серце
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