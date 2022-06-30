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Понад 1 тис. операцій на рік: у Мукачеві вже працює новітній Центр патології серця та судин

30 Червня 2022, 17:11
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

На базі Мукачівської центральної районної лікарні почав працювати довгоочікуваний Центр патології серця та судин. Запустити його вдалося завдяки закупівлі Міністерством охорони здоров’я України сучасного ангіографа.

Про це повідомила пресслужба відомства.

– Раніше в Мукачівській лікарні, яка цілодобово надає спеціалізовану багатопрофільну медичну допомогу, не було відділення судинної хірургії, – йдеться в повідомленні.

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І зазначається, що тепер, завдяки новітньому обладнанню, тут з’явився спеціалізований Центр, в якому лікарі можуть проводити більше 1 тис. судинних оперативних втручань на рік і рятувати пацієнтів.

Зараз дивляться

Проведення нових планових операцій розпочнуть вже цього місяця.

Тепер жителі регіону із захворюваннями серцево-судинної системи, зокрема, в разі інсульту або інфаркту міокарда, зможуть отримувати медичну допомогу найвищого рівня.

Важливо, що ліцензія на експлуатацію ангіографічного обладнання вже отримана, а команда кардіологів і нейрохірургів пройшла відповідне навчання і готова до роботи.

Джерело
МОЗ
Теги
Медики МОЗ України Мукачеве Операція Серце
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