На базі Мукачівської центральної районної лікарні почав працювати довгоочікуваний Центр патології серця та судин. Запустити його вдалося завдяки закупівлі Міністерством охорони здоров’я України сучасного ангіографа.

Про це повідомила пресслужба відомства.

– Раніше в Мукачівській лікарні, яка цілодобово надає спеціалізовану багатопрофільну медичну допомогу, не було відділення судинної хірургії, – йдеться в повідомленні.

І зазначається, що тепер, завдяки новітньому обладнанню, тут з’явився спеціалізований Центр, в якому лікарі можуть проводити більше 1 тис. судинних оперативних втручань на рік і рятувати пацієнтів.

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Проведення нових планових операцій розпочнуть вже цього місяця.

Тепер жителі регіону із захворюваннями серцево-судинної системи, зокрема, в разі інсульту або інфаркту міокарда, зможуть отримувати медичну допомогу найвищого рівня.

Важливо, що ліцензія на експлуатацію ангіографічного обладнання вже отримана, а команда кардіологів і нейрохірургів пройшла відповідне навчання і готова до роботи.