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Более 15 тыс. новых случаев: количество больных Covid-19 в Украине не уменьшается

9 октября 2021, 08:16 Вікторія Гірко
Более 15 тыс. новых случаев: количество больных Covid-19 в Украине не уменьшается
Источник: УНИАН

В Украине по состоянию на 9 октября 2021 года в целом подтвердили 2 529 913 случаев коронавируса. За сутки — 15 908 новых больных.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 58 331 пациент, за минувшие сутки зафиксировали 250 летальных случаев.

В то же время выздоровели от болезни в целом 2 287 846 украинцев, за сутки — 5 364.

За сутки проведено 53 313 ПЦР-тестов, с начала пандемии — 13 217 913.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев — 863 случая;
  • Винницкая область — 243 случая;
  • Волынская область — 328 случаев;
  • Днепропетровская область — 1 291 случай;
  • Донецкая область — 1 080 случаев;
  • Житомирская область — 622 случая;
  • Закарпатская область — 195 случаев;
  • Запорожская область — 773 случая;
  • Ивано-Франковская область — 334 случая;
  • Киевская область — 676 ​​случаев;
  • Кировоградская область — 107 случаев;
  • Луганская область — 480 случаев;
  • Львовская область — 1 177 случаев;
  • Николаевская область — 333 случая;
  • Одесская область — 1 310 случаев;
  • Полтавская область — 376 случаев;
  • Ровенская область — 492 случая;
  • Сумская область — 702 случая;
  • Тернопольская область — 444 случая;
  • Харьковская область — 974 случая;
  • Херсонская область — 709 случаев;
  • Хмельницкая область — 646 случаев;
  • Черкасская область — 553 случая;
  • Черновицкая область — 688 случаев;
  • Черниговская область — 512 случаев.

Согласно статистике коронавируса в Украине за 8 октября 2021 года, в стране обнаружили 2 514 005 случаев коронавируса, за сутки было 16 362 новых больных.

8 октября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345) и Львовской (1 237) областях.

Между тем прививки от коронавируса 8 октября сделали 127 685 украинцев.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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