В Украине по состоянию на 9 октября 2021 года в целом подтвердили 2 529 913 случаев коронавируса. За сутки — 15 908 новых больных.
С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 58 331 пациент, за минувшие сутки зафиксировали 250 летальных случаев.
В то же время выздоровели от болезни в целом 2 287 846 украинцев, за сутки — 5 364.
За сутки проведено 53 313 ПЦР-тестов, с начала пандемии — 13 217 913.
Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев — 863 случая;
- Винницкая область — 243 случая;
- Волынская область — 328 случаев;
- Днепропетровская область — 1 291 случай;
- Донецкая область — 1 080 случаев;
- Житомирская область — 622 случая;
- Закарпатская область — 195 случаев;
- Запорожская область — 773 случая;
- Ивано-Франковская область — 334 случая;
- Киевская область — 676 случаев;
- Кировоградская область — 107 случаев;
- Луганская область — 480 случаев;
- Львовская область — 1 177 случаев;
- Николаевская область — 333 случая;
- Одесская область — 1 310 случаев;
- Полтавская область — 376 случаев;
- Ровенская область — 492 случая;
- Сумская область — 702 случая;
- Тернопольская область — 444 случая;
- Харьковская область — 974 случая;
- Херсонская область — 709 случаев;
- Хмельницкая область — 646 случаев;
- Черкасская область — 553 случая;
- Черновицкая область — 688 случаев;
- Черниговская область — 512 случаев.
Согласно статистике коронавируса в Украине за 8 октября 2021 года, в стране обнаружили 2 514 005 случаев коронавируса, за сутки было 16 362 новых больных.
8 октября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345) и Львовской (1 237) областях.
Между тем прививки от коронавируса 8 октября сделали 127 685 украинцев.