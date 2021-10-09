В Украине по состоянию на 9 октября 2021 года в целом подтвердили 2 529 913 случаев коронавируса. За сутки — 15 908 новых больных.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 58 331 пациент, за минувшие сутки зафиксировали 250 летальных случаев.

В то же время выздоровели от болезни в целом 2 287 846 украинцев, за сутки — 5 364.

За сутки проведено 53 313 ПЦР-тестов, с начала пандемии — 13 217 913.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировали в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев — 863 случая;

Винницкая область — 243 случая;

Волынская область — 328 случаев;

Днепропетровская область — 1 291 случай;

Донецкая область — 1 080 случаев;

Житомирская область — 622 случая;

Закарпатская область — 195 случаев;

Запорожская область — 773 случая;

Ивано-Франковская область — 334 случая;

Киевская область — 676 ​​случаев;

Кировоградская область — 107 случаев;

Луганская область — 480 случаев;

Львовская область — 1 177 случаев;

Николаевская область — 333 случая;

Одесская область — 1 310 случаев;

Полтавская область — 376 случаев;

Ровенская область — 492 случая;

Сумская область — 702 случая;

Тернопольская область — 444 случая;

Харьковская область — 974 случая;

Херсонская область — 709 случаев;

Хмельницкая область — 646 случаев;

Черкасская область — 553 случая;

Черновицкая область — 688 случаев;

Черниговская область — 512 случаев.

Согласно статистике коронавируса в Украине за 8 октября 2021 года, в стране обнаружили 2 514 005 случаев коронавируса, за сутки было 16 362 новых больных.

8 октября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345) и Львовской (1 237) областях.

Между тем прививки от коронавируса 8 октября сделали 127 685 украинцев.