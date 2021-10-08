На 8 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 514 005 случаев коронавируса. За сутки — 16 362 новых больных. В этот же день прошлого года было 5 397 заражений.

Среди новых случаев — 1 553 ребенка и 431 медработник.

За время пандемии вирус унес жизни 58 081 человека, в течение дня — 241.

В то же время выздороветь в целом удалось 2 282 482 украинцам, за сутки — 4 720.

В течение всего времени в Украине провели 13 164 600 ПЦР-тестов, за день — 53 211.

Касательно регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345) и Львовской (1 237) областях.

Статистика:

Винницкая область — 302 случая;

Волынская область — 395 случаев;

Днепропетровская область — 1 345 случаев;

Донецкая область — 949 случаев;

Житомирская область — 550 случаев;

Закарпатская область — 149 случаев;

Запорожская область — 808 случаев;

Ивано-Франковская область — 381 случай;

Киевская область — 525 случаев;

Кировоградская область — 103 случая;

Луганская область — 658 случаев;

Львовская область — 1 237 случаев;

Николаевская область — 342 случая;

Одесская область — 1 418 случаев;

Полтавская область — 574 случая;

Ровенская область — 562 случая;

Сумская область — 845 случаев;

Тернопольская область — 614 случая;

Харьковская область — 1 025 случаев;

Херсонская область — 716 случаев;

Хмельницкая область — 608 случаев;

Черкасская область — 582 случая;

Черновицкая область — 611 случаев;

Черниговская область — 342 случая.

С начала вакцинальной кампании привили 7 421 452 человека, получили одну дозу — 7 421 450 людей, две — 6 008 605.

За прошедшие сутки 127 685 граждан сделали уколы.

Согласно статистике коронавируса в Украине за 7 октября 2021 года, в стране в целом выявили 2 497 643 случая коронавируса, за сутки было 15 125 новых больных.