На 8 октября 2021 года в Украине в целом выявили 2 514 005 случаев коронавируса. За сутки — 16 362 новых больных. В этот же день прошлого года было 5 397 заражений.
Среди новых случаев — 1 553 ребенка и 431 медработник.
За время пандемии вирус унес жизни 58 081 человека, в течение дня — 241.
В то же время выздороветь в целом удалось 2 282 482 украинцам, за сутки — 4 720.
В течение всего времени в Украине провели 13 164 600 ПЦР-тестов, за день — 53 211.
Касательно регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345) и Львовской (1 237) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 302 случая;
- Волынская область — 395 случаев;
- Днепропетровская область — 1 345 случаев;
- Донецкая область — 949 случаев;
- Житомирская область — 550 случаев;
- Закарпатская область — 149 случаев;
- Запорожская область — 808 случаев;
- Ивано-Франковская область — 381 случай;
- Киевская область — 525 случаев;
- Кировоградская область — 103 случая;
- Луганская область — 658 случаев;
- Львовская область — 1 237 случаев;
- Николаевская область — 342 случая;
- Одесская область — 1 418 случаев;
- Полтавская область — 574 случая;
- Ровенская область — 562 случая;
- Сумская область — 845 случаев;
- Тернопольская область — 614 случая;
- Харьковская область — 1 025 случаев;
- Херсонская область — 716 случаев;
- Хмельницкая область — 608 случаев;
- Черкасская область — 582 случая;
- Черновицкая область — 611 случаев;
- Черниговская область — 342 случая.
С начала вакцинальной кампании привили 7 421 452 человека, получили одну дозу — 7 421 450 людей, две — 6 008 605.
За прошедшие сутки 127 685 граждан сделали уколы.
Согласно статистике коронавируса в Украине за 7 октября 2021 года, в стране в целом выявили 2 497 643 случая коронавируса, за сутки было 15 125 новых больных.