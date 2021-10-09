В Україні станом на 9 жовтня 2021 року загалом підтвердили 2 529 913 випадків коронавірусу. За добу – 15 908 нових хворих. З них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

Від початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 58 331 пацієнт, за минулу добу зафіксували 250 летальних випадків.

Водночас одужали від хвороби загалом 2 287 846 українців, за добу – 5 364.

За добу проведено 53 313 ПЛР-тестувань, від початку пандемії – 13 217 913.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Одеській (1 310), Дніпропетровській (1 291), Львівській (1 177), Донецькій (1 080) та Харківській (984) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 863 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 328 випадків;

Дніпропетровська область – 1 291 випадок;

Донецька область – 1 080 випадків;

Житомирська область – 622 випадки;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 773 випадки;

Івано-Франківська область – 334 випадки;

Київська область – 676 випадків;

Кіровоградська область – 107 випадків;

Луганська область – 480 випадків;

Львівська область – 1 177 випадків;

Миколаївська область – 333 випадки;

Одеська область – 1 310 випадків;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 702 випадки;

Тернопільська область – 444 випадки;

Харківська область – 974 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 553 випадки;

Чернівецька область – 688 випадків;

Чернігівська область – 512 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 8 жовтня 2021 року, у країні виявили 2 514 005 випадків коронавірусу, за добу було 16 362 нових хворих.

8 жовтня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 418), Дніпропетровській (1 345) та Львівській (1 237) областях.

Тим часом щеплення від коронавірусу 8 жовтня зробили 127 685 українців.