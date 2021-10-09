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Понад 15 тис. нових випадків: кількість хворих на Covid-19 в Україні не зменшується

9 Жовтня 2021, 08:16 Вікторія Гірко
Понад 15 тис. нових випадків: кількість хворих на Covid-19 в Україні не зменшується
Джерело: УНІАН

В Україні станом на 9 жовтня 2021 року загалом підтвердили 2 529 913 випадків коронавірусу. За добу – 15 908 нових хворих. З них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.

Від початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 58 331 пацієнт, за минулу добу зафіксували 250 летальних випадків.

Водночас одужали від хвороби загалом 2 287 846 українців, за добу – 5 364.

За добу проведено 53 313 ПЛР-тестувань, від початку пандемії – 13 217 913.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Одеській (1 310), Дніпропетровській (1 291), Львівській (1 177), Донецькій (1 080) та Харківській (984) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 863 випадки;
  • Вінницька область – 243 випадки;
  • Волинська область – 328 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1 291 випадок;
  • Донецька область – 1 080 випадків;
  • Житомирська область – 622 випадки;
  • Закарпатська область – 195 випадків;
  • Запорізька область – 773 випадки;
  • Івано-Франківська область – 334 випадки;
  • Київська область – 676 випадків;
  • Кіровоградська область – 107 випадків;
  • Луганська область – 480 випадків;
  • Львівська область – 1 177 випадків;
  • Миколаївська область – 333 випадки;
  • Одеська область – 1 310 випадків;
  • Полтавська область – 376 випадків;
  • Рівненська область – 492 випадки;
  • Сумська область – 702 випадки;
  • Тернопільська область – 444 випадки;
  • Харківська область – 974 випадки;
  • Херсонська область – 709 випадків;
  • Хмельницька область – 646 випадків;
  • Черкаська область – 553 випадки;
  • Чернівецька область – 688 випадків;
  • Чернігівська область – 512 випадків.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 8 жовтня 2021 року, у країні виявили 2 514 005 випадків коронавірусу, за добу було 16 362 нових хворих.

8 жовтня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 418), Дніпропетровській (1 345) та Львівській (1 237) областях.

Тим часом щеплення від коронавірусу 8 жовтня зробили 127 685 українців.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , статистика
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