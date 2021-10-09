В Україні станом на 9 жовтня 2021 року загалом підтвердили 2 529 913 випадків коронавірусу. За добу – 15 908 нових хворих. З них дітей – 1 477, медпрацівників – 298.
Від початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер 58 331 пацієнт, за минулу добу зафіксували 250 летальних випадків.
Водночас одужали від хвороби загалом 2 287 846 українців, за добу – 5 364.
За добу проведено 53 313 ПЛР-тестувань, від початку пандемії – 13 217 913.
Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Одеській (1 310), Дніпропетровській (1 291), Львівській (1 177), Донецькій (1 080) та Харківській (984) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 863 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 328 випадків;
- Дніпропетровська область – 1 291 випадок;
- Донецька область – 1 080 випадків;
- Житомирська область – 622 випадки;
- Закарпатська область – 195 випадків;
- Запорізька область – 773 випадки;
- Івано-Франківська область – 334 випадки;
- Київська область – 676 випадків;
- Кіровоградська область – 107 випадків;
- Луганська область – 480 випадків;
- Львівська область – 1 177 випадків;
- Миколаївська область – 333 випадки;
- Одеська область – 1 310 випадків;
- Полтавська область – 376 випадків;
- Рівненська область – 492 випадки;
- Сумська область – 702 випадки;
- Тернопільська область – 444 випадки;
- Харківська область – 974 випадки;
- Херсонська область – 709 випадків;
- Хмельницька область – 646 випадків;
- Черкаська область – 553 випадки;
- Чернівецька область – 688 випадків;
- Чернігівська область – 512 випадків.
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні за 8 жовтня 2021 року, у країні виявили 2 514 005 випадків коронавірусу, за добу було 16 362 нових хворих.
8 жовтня найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Одеській (1 418), Дніпропетровській (1 345) та Львівській (1 237) областях.
Тим часом щеплення від коронавірусу 8 жовтня зробили 127 685 українців.