В Европе выросло количество граждан, страдающих от хронической депрессии.

По информации европейского статистического агентства Евростат, ее в 2019 году выявили у 7,2% граждан.

По сравнению с 2014 годом число возросло на 0,3%.

В то же время были названы страны, где больше всего таких людей.

Статистика:

Словения — 15,1%;

Португалия — 12,2%;

Швеция — 11,7%.

В то же время меньше всего граждан с хронической депрессией в Румынии (1%), Болгарии (2,7%) и Мальте (3,5%).

Специалисты также выяснили, что женщины значительно чаще жаловались на депрессию, чем мужчины.

Больше всего женщин с депрессией проживает в Португалии (16,4%) и в Словении (16%), а мужчин — в Словении (14,3%) и Швеции (10%).

Депрессия — серьезное заболевание. Ее признаки — апатичное состояние в течение длительного времени, усталость, проблемы со сном, чрезмерная обидчивость, головные боли, отсутствие здорового аппетита, судороги в мышцах и болевые ощущения во всем теле, нарушение работы ЖКТ.

В случае фиксирования симптомов рекомендуется обращаться к специалисту. Если этого не сделать, это может иметь серьезные последствия.

Источник: Eurostat