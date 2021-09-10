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Понад 7% мешканців Європи потерпають від хронічної депресії – у яких країнах

10 Вересня, 17:24 Людмила Грубнік
депресія
Джерело: Depositphotos

У Європі зросла кількість громадян, які страждають від хронічної депресії.

За інформацією європейського статистичного агентства Євростат, її у 2019 році виявили у 7,2% громадян.

Порівняно з 2014 роком число зросло на 0,3%.

Водночас було названо країни, де найбільше таких людей.

Статистика:

  • Словенія – 15,1%;
  • Португалія – 12,2%;
  • Швеція – 11,7%.
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Водночас найменше громадян з хронічною депресією у Румунії (1%), Болгарії (2,7%) та Мальті (3,5%).

Фахівці також з’ясували, що жінки значно частіше скаржилися на депресію, ніж чоловіки.

Найбільше жінок з депресією проживає у Португалії (16,4%) та у Словенії (16%), а чоловіків – у Словенії (14,3%) та Швеції (10%).

Депресія є серйозним захворюванням. Її ознаки – апатичний стан упродовж тривалого часу, втома, проблеми зі сном, надмірна образливість, головні болі, відсутність здорового апетиту, судоми у м’язах та больові відчуття в усьому тілі, порушення роботи ШКТ.

У разі фіксування симптомів рекомендується звертатися до фахівця. Якщо цього не зробити, це може мати серйозні наслідки.

Джерело: Eurostat

Теги
Європа , Депресія , статистика
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