Цефтриаксон и левофлоксацин — антибиотики, которые чаще всего назначали украинские врачи, отныне запрещены как препараты первого выбора.

Врачи не смогут назначать их, не установив возбудителя.

Такое решение Минздрав принял по результатам общенационального исследования, которые показали неоправданное использование цефтриаксона и левофлоксацина и значительное распространение резистентности к этим антибиотикам.

Поэтому нужна была оптимизации использования указанных препаратов.

Для этого в Стандарт Рациональное применение антибактериальных и антифунгальных препаратов с лечебной и профилактической целью были внесены изменения: цефтриаксон и левофлоксацин отнесли к антибиотикам группы резерва (согласно классификации WHO AWaRe).

Это нововведение запрещает использование этих препаратов как средств первого выбора, а тем более, когда возбудитель не установлен.

Теперь лечащий врач для назначения цефтриаксона или левофлоксацина обязан предоставить письменное обоснование и согласование с клиническим фармацевтом.

Лучшее обоснование, разумеется, — это результаты микробиологического исследования.

Теперь врачи и клинические фармацевты могут быстрее определить, какое лекарственное средство выбрать, если возбудитель чувствителен к нескольким антибиотикам: назначается антибиотик с меньшим риском развития АМР.

Также, по новым изменениям в Стандарте, с 2024 года специалисты центров контроля профилактики болезней должны посещать больницы для проведения оценки лечения по четырем индикаторам качества.

Благодаря этим индикаторам будет охарактеризовано корректность выбора и использования антибиотиков, что позволит понять, какие усовершенствования Стандарта еще необходимы.

Источник: Центр громадського здоров’я України