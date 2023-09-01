Цефтриаксон та левофлоксацин – антибіотики, які найчастіше призначали українські лікарі, відтепер заборонені як препарати першого вибору.

Лікарі не зможуть призначати їх, не встановивши збудника.

Таке рішення МОЗ прийняв за результатами загальнонаціонального дослідження, які показали невиправдане використання цефтриаксону та левофлоксацину і значне поширення резистентності до цих антибіотиків.

Тож потрібна була оптимізації використання означених препаратів.

Для цього до Стандарту Раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою було внесено зміни: цефтриаксон та левофлоксацин перенесли до антибіотиків групи резерву (відповідно класифікації WHO AWaRe).

Це нововведення забороняє використання цих препаратів як засобів першого вибору, а тим паче, коли збудник не встановлено.

Тепер особистий лікар для призначення цефтриаксона чи левофлоксацина мусить надати письмове обґрунтування та погодження з клінічним фармацевтом.

Найкраще обґрунтування, зрозуміло, — це результати мікробіологічного дослідження.

Тепер лікарі та клінічні фармацевти можуть швидше визначити, який лікарський засіб обрати, якщо збудник чутливий до декількох антибіотиків: призначається антибіотик з меншим ризиком розвитку АМР.

Також, за новими змінами до Стандарту, з 2024 року фахівці центрів контролю профілактики хвороб мають відвідувати лікарні для проведення оцінки лікування за чотирма індикаторами якості.

Завдяки цим індикаторам буде охарактеризовано коректність вибору та використання антибіотиків, що дозволить зрозуміти, які вдосконалення Стандарту ще необхідні.

Джерело: Центр громадського здоров’я України