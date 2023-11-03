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Распространение гепатита А: на Тернопольщине подтвержден случай заболевания

3 ноября 2023, 16:35
Ольга Боднарчук редактор
Распространение гепатита А: на Тернопольщине подтвержден случай заболевания
Источник: Pexels

Гепатит А также зафиксирован в Тернопольской области. Об этом сообщил председатель Тернопольской ОГА со ссылкой на Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней.

3 ноября лабораторно подтвердили вирусное заболевание у жительницы одной из общин области.

Ситуация по гепатиту А в Тернопольской области

Женщину госпитализировали в инфекционное отделение одного из медучреждений Тернопольщины.

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Сейчас продолжается эпидемиологическое расследование. Специалисты отбирают биоматериал контактных лиц и из окружающей среды.

Председатель Тернопольской ОВА Владимир Труш говорит, ситуацию держат на контроле, будет сообщать о новой информации позже.

Напомним, в Винницкой области вспышка гепатита А, также есть больные на Прикарпатье и Закарпатье.

Источник: Владимир Труш

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Гепатит Тернопольская область
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