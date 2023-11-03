Гепатит А також зафіксовано в Тернопільській області. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА з посиланням на Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.
3 листопада лабораторно підтвердили вірусне захворювання у жительки однієї з громад області.
Ситуація щодо гепатиту А в Тернопільській області
Жінку госпіталізували до інфекційного відділення одного з медзакладів Тернопільщини.
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Наразі триває епідеміологічне розслідування. Фахівці відбирають біоматеріал контактних осіб та з навколишнього середовища.
Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш каже, ситуацію тримають на контролі, повідомлятиме про нову інформацію згодом.
Нагадаємо, на Вінниччині спалах гепатиту А, також є хворі на Прикарпатті та Закарпатті.
Джерело: Володимир Труш