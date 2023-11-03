Гепатит А також зафіксовано в Тернопільській області. Про це повідомив голова Тернопільської ОВА з посиланням на Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

3 листопада лабораторно підтвердили вірусне захворювання у жительки однієї з громад області.

Ситуація щодо гепатиту А в Тернопільській області

Жінку госпіталізували до інфекційного відділення одного з медзакладів Тернопільщини.

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Наразі триває епідеміологічне розслідування. Фахівці відбирають біоматеріал контактних осіб та з навколишнього середовища.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш каже, ситуацію тримають на контролі, повідомлятиме про нову інформацію згодом.

Нагадаємо, на Вінниччині спалах гепатиту А, також є хворі на Прикарпатті та Закарпатті.

Джерело: Володимир Труш