В будущем в Украине может быть доступна бустерная доза вакцины от коронавируса или даже ревакцинация (полный повторный курс). В таком случае возникает вопрос: чем делать следующие прививки, тем же веществом, что и первые два укола, можно ли выбрать другой препарат?

Доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекционных заболеваний Оксана Выговская рассказала, можно ли во время введения дополнительных доз менять вакцину.

— Если в начале было правило, что нельзя комбинировать вакцины, то на сегодня разрешили это делать. Что касается Pfizer и Moderna, вообще нет вопросов, это вакцины одного типа, мРНК. Если это была векторная AstraZeneca, то можно прививать Pfizer, — объясняет Оксана Выговская.

Что касается китайского препарата CoronaVac и возможности смешивать его с другими вакцинами, пока исследования продолжаются.

— По Pfizer и CoronaVac продолжаются исследования, это разные типы вакцин, — добавила эксперт.

По ее словам, стоит ждать рекомендаций ВОЗ и Минздрава по этому поводу.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса.

Однако бустерные уколы и ревакцинация пока недоступны из-за необходимости прививать первыми двумя дозами значительное количество населения.