Война убивает и калечит — не выбирая или это солдат, женщина или ребенок. По данным Министерства здравоохранения, с начала вторжения РФ в результате ракетных и артиллерийских обстрелов, подрыва на минах потеряли конечности более тысячи украинцев.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в социальных сетях.

— Наш долг – вернуть всем пострадавшим, насколько это возможно, полноценную жизнь. Обеспечить реабилитацию и качественное протезирование. Для этого крайне нужна поддержка международных партнеров – технологии и инвестиции, — отметил он.

Так, Радуцкий вместе с народным депутатом Андреем Богданцем и заместителем министра здравоохранения Ириной Микичак посетили в Германии выставку на платформе OTWorld.

Мероприятие сосредоточено на помощи людям с ограниченными возможностями. Благодаря достижениям науки они получают шанс работать и участвовать во всех аспектах общественной жизни.

Он рассказал, что во время визита они ознакомились с передовым специализированным оборудованием и новыми технологиями для реабилитации людей с инвалидностью.

А с руководителями Немецкой ассоциации ортопедических технологий они обсудили привлечение инвестиций во внедрение современных технологий протезирования в Украине, дальнейшее развитие реабилитационной помощи защитникам Украины. В том числе создание специализированного учебного центра по протезированию для врачей в Украине.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Михаил Радуцкий