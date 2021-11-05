Медики Днепровской областной больницы имени И.И. Мечникова буквально вернули с того света молодого мужчину, которому за границей, куда он поехал на заработки, заявили, что вылечить его уже невозможно.

Эту трагическую историю со счастливым концом рассказал на своей странице в Facebook генеральный директор клиники Сергей Рыженко.

Виталию из Запорожской области – 31 год. Он был на заработках за границей (где именно в посте не упоминается), когда почувствовал себя настолько плохо, что потерял сознание.

Его срочно госпитализировали в местную больницу, где после обследования на компьютерном томографе поставили диагноз: инсульт плюс пневмония вследствие перенесенной коронавирусной инфекции. И отправили назад в сырой барак. Умирать. Потому что жене пациента Дарье сообщили, что с такими симптомами вылечить его невозможно.

Но женщина не опустила руки, а сделала все, чтобы мужа доставили в Днепр, в больницу Мечникова.

В тяжелейшем состоянии Виталия, у которого исчезали последние признаки жизни, везли за тысячу километров в Украину.

Он был сразу доставлен в реанимацию. После серии анализов был поставлен предварительный диагноз: аспергиллез с поражением головного мозга плюс пневмония. Более тщательное обследование его подтвердило, обнаружив множественные очаги воспаления в головном мозге.

Аспергиллез – заболевание, вызываемое плесневыми грибами рода Aspergillus, поражающее преимущественно органы дыхания – легкие и околоносовые пазухи, а также, в некоторых случаях, кожу, почки, головной мозг, органы зрения.

Летальность при таких симптомах — 90-99%. Да еще плюс Covid-19. Но…

— Пошел уже второй месяц лечения. Пациент встал на ноги, — пишет Сергей Рыженко.

По его словам, это стало лучшим подарком в честь дня рождения заведующей 1-ой реанимацией больницы Мечникова Валентины Лисничей, которая празднует сегодня 35-летие.

Именно благодаря самоотверженным усилиям ее, нейрохирурга Игоря Курпы и всей команды клиники стало возможным это поистине чудесное исцеление.

Мы от всей души поздравляем Валентину Лисничую с ее замечательным юбилеем. Низкий поклон и сердечная благодарность Вам и в Вашем лице всем украинским медикам, которые зачастую вопреки страшным, отчаянным, безнадежным обстоятельствам спасают жизни, выполняя свой священный профессиональный долг.

Источник: Сергей Рыженко