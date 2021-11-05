В связи с резким ростом числа заболеваний коронавирусом, соответственно возросла и частота средних и тяжелых осложнений после перенесенной болезни. А вместе с этим и острая необходимость в кислородных концентраторах, которые помогают человеку свободно дышать и постепенно преодолевать последствия инфицирования.

Как получить кислородный концентратор? Может ли его выдать больница или семейный врач? Как в этом плане могут помочь волонтеры благотворительных фондов? На эти и другие вопросы Фактам ICTV ответила исполнительный директор благотворительного фонда Свои Ирина Кошкина.

Как получить концентратор для родственника

Сама процедура выдачи кислородного концентратора в благотворительном фонде происходит так: родственник больного приходит со справкой от врача, его инструктируют, как использовать концентратор, и, собственно, выдают аппарат.

— Никто не имеет права назначать себе кислород самостоятельно. Это должно произойти исключительно по медицинским показаниям, — замечает Ирина.

По ее словам, пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, можно разделить на две категории. Первая – это те, кто находятся в больнице, прошли медикаментозный курс лечения от Covid-19, но остаются кислородозависимыми. Если они имеют удовлетворительные показатели, то могут быть выписаны домой.

Вторая категория – это пациенты, у которых Covid-19 в активной фазе, но по тем или иным причинам они не находятся в больнице. К примеру, заболела одинокая мама с грудным ребенком. Если семейный врач берет ответственность лечить женщину дома и удостоверяет это справкой, благотворительный фонд может предоставить кислород.

Если же мама не хочет оставить ребенка, а врач настаивает на госпитализации, то здесь право решения за врачом, потому что лучше отдать ребенка куда-то к родственникам на две-три недели, чем потерять маму навсегда. Ведь без должного лечения, кислородозависимый Covid-19 приводит к непоправимым последствиям.

Может ли сама больница выдать концентратор?

— У нас есть стандарт лечения коронавирусной болезни, согласно которому, если пациенту достаточно пять литров кислорода, его можно выписать, — говорит Ирина Кошкина.

Она добавляет, что без проблем, конечно, не бывает. Потому что, согласно приказу Минздрава, выписать кислородозависимого пациента домой можно только при условии, что концентратором его обеспечит поставщик первичной помощи.

При этом волонтеры, зная о закупке крупной партии концентраторов, с начала лета пытаются узнать, где они есть на местах и могут ли люди их получить. Иногда благотворителям приходится прилагать к этому большие усилия. Ведь правовая база иногда противоречит сама себе.

За время, прошедшее с начала пандемии, волонтеры и активисты БФ Свои помогли более 3 тыс. пациентов, которые оказались в крайне тяжелом положении из-за невозможности получить жизненно необходимый кислород.

Источник: Сергей Костеж