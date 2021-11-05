У зв’язку з різким зростанням кількості захворювань на коронавірус, відповідно зросла і частота середніх та важких ускладнень після перенесеної хвороби. А разом з цим і гостра необхідність у кисневих концентраторах, які допомагають людині вільно дихати і поступово долати наслідки інфікування.

Як отримати кисневий концентратор? Чи може його видати лікарня або сімейний лікар? Як тут можуть стати в пригоді волонтери благодійних фондів? На ці та інші питання Фактам ICTV відповіла виконавча директорка благодійного фонду Свої Ірина Кошкіна.

Як отримати концентратор для родича

Сама процедура видачі кисневого концентратора в благодійному фонді відбувається так: родич хворого приходить з довідкою від лікаря, його інструктують, як використовувати концентратор, і, власне, видають апарат.

– Ніхто не має права призначати собі кисень самостійно. Це має відбутися виключно за медичними показниками, – зауважує Ірина.

За її словами, пацієнтів, що потребують кисневої підтримки, можна розділити на дві категорії. Перша – це ті, що перебувають у лікарні, пройшли медикаментозний курс лікування від Covid-19, але залишаються киснезалежними. Якщо вони мають задовільні показники, то можуть бути виписані додому.

Друга категорія – це пацієнти, які мають Covid-19 в активній фазі, але з тих чи тих причин вони не перебувають у лікарні. Наприклад, захворіла самотня мама з грудною дитиною. Якщо сімейний лікар бере відповідальність лікувати жінку вдома, і засвідчує це довідкою, благодійний фонд може надати кисень.

Якщо ж мама не хоче лишити дитину, а лікар наполягає на госпіталізації, то тут право рішення за лікарем, бо краще віддати дитину кудись до родичів на два-три тижні, ніж втратити маму назавжди. Адже без належного лікування, киснезалежний Covid-19 призводить до непоправних наслідків.

Чи може сама лікарня видати концентратор?

– У нас є стандарт лікування коронавірусної хвороби, згідно з яким, якщо пацієнту достатньо п’ять літрів кисню, його можна виписати, – говорить Ірина Кошкіна.

Вона додає, що без проблем, звісно, не буває. Бо згідно з наказом МОЗ, виписати киснезалежного пацієнта додому можна тільки за умови, якщо концентратором його забезпечить надавач первинної допомоги.

Водночас волонтери, знаючи про закупівлю великої партії концентраторів, з початку літа намагаються дізнатися, де вони є на місцях і чи можуть люди їх отримати. Іноді благодійникам доводиться докладати до цього великих зусиль. Адже правова база іноді суперечить сама собі.

За час, що минув від початку пандемії, волонтери і активісти БФ Свої допомогли більше 3 тис. пацієнтів, які опинилися у вкрай важкому становищі через неможливість отримати життєво необхідний кисень.

Джерело: Сергій Костеж