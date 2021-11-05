В Україні протягом останнього календарного тижня для лікування Covid-хворих виділили 857 ліжок у п’яти лікарнях через збільшення кількості випадків коронавірусу. Минулого тижня додали 4 755 ліжок в 41 лікарні.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.

– Всього в українських лікарнях виділено 70 127 так званих ліжок з киснем, тобто ліжок де можна забезпечити проведення кисневої терапії. 51 598 (69%) з яких зайняті пацієнтами. Разом з тим, реальна зайнятість ліжок з киснем пацієнтами, які потребують кисневої терапії, складає 57%, – каже міністр.

За його словами, ситуація є нерівномірною і у 48 з 520 Covid-лікарень (близько 9%) ліжка з киснем зайняті на 100%, а у 233 (близько 45% лікарень) ліжка з киснем зайняті на більш ніж 75%.

Решта 55% закладів залишаються без критичного навантаження. Щоб забезпечити потреби цієї мережі закладів системами киснепостачання в лікарнях Урядом з жовтня 2020 року виділено чотири основні субвенції на загальну суму 2,7 млрд грн.

– Це дозволило змонтувати 160 систем централізованого постачання кисню, встановити понад 130 кисневих станцій та понад 250 кріогенних газифікаторів, -додав Ляшко.

Міністр наголосив, що МОЗ тримає під контролем ситуацію щодо стану киснепостачання в кожному з регіонів. Наприклад, через стрімке погіршення епідемічної ситуації, пов’язаної з поширення Covid-19, уряд додатково виділив кошти на кисневі станції у сумі 107 млн для лікарень Херсонської, Сумської, Черкаської, Одеської та Донецької областей.