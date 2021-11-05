В Украине в течение последней календарной недели для лечения Covid-больных выделили 857 коек в пяти больницах из-за увеличения количества случаев коронавируса. На прошлой неделе добавили 4 755 коек в 41 больнице.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 5 ноября.

— Всего в украинских больницах выделено 70 127 так называемых коек с кислородом, то есть коек где можно обеспечить проведение кислородной терапии. 51 598 (69%) из которых заняты пациентами. Вместе с тем, реальная занятость коек с кислородом пациентами, которые нуждаются в кислородной терапии, составляет 57%, — говорит министр.

По его словам, ситуация является неравномерной и у 48 из 520 Covid-больниц (около 9%) койки с кислородом заняты на 100%, а у 233 (около 45% больниц) койки с кислородом заняты на более чем 75%.

Остальные 55% заведений остаются без критической нагрузки. Чтобы обеспечить потребности этой сети учреждений системами кислородоснабжения в больницах правительством с октября 2020 года выделено четыре основные субвенции на общую сумму 2,7 млрд грн.

— Это позволило смонтировать 160 систем централизованного снабжения кислорода, установить более 130 кислородных станций и более 250 криогенных газификаторов, — добавил Ляшко.

Министр подчеркнул, что Минздрав держит под контролем ситуацию относительно состояния кислородоснабжения в каждом из регионов. Например, из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением Covid-19, правительство дополнительно выделило средства на кислородные станции в сумме 107 млн для больниц в Херсонской, Сумской, Черкасской, Одесской и Донецкой областях.