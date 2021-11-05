Медики Дніпровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова буквально повернули з того світу молодого чоловіка, якому за кордоном, куди він поїхав на заробітки, заявили, що вилікувати його вже неможливо.

Цю трагічну історію зі щасливим кінцем розповів на своїй сторінці в Facebook генеральний директор клініки Сергій Риженко.

Віталію із Запорізької області – 31 рік. Він був на заробітках за кордоном (де саме в пості не згадується), коли відчув себе настільки погано, що втратив свідомість.

Його терміново госпіталізували до місцевої лікарні, де після обстеження на комп’ютерному томографі поставили діагноз: інсульт плюс пневмонія внаслідок перенесеної коронавірусної інфекції. І відправили назад в сирий барак. Помирати. Тому що дружині пацієнта Дарині повідомили, що з такими симптомами вилікувати його неможливо.

Але жінка не опустила руки, а зробила все, щоб чоловіка доставили в Дніпро, в лікарню Мечникова.

У вкрай важкому стані Віталія, у якого зникали останні ознаки життя, везли за тисячу кілометрів в Україну.

Він був відразу доставлений в реанімацію. Після серії аналізів був поставлений попередній діагноз: аспергільоз з ураженням головного мозку плюс пневмонія. Більш ретельне обстеження його підтвердило, виявивши множинні вогнища запалення в головному мозку.

Аспергільоз – захворювання, що викликається пліснявими грибами роду Aspergillus, що вражає переважно органи дихання – легені і навколоносові пазухи, а також, в деяких випадках, шкіру, нирки, головний мозок, органи зору.

Летальність при таких симптомах – 90-99%. Та ще плюс Covid-19. Проте…

– Пішов вже другий місяць лікування. Пацієнт став на ноги, – пише Сергій Риженко.

За його словами, це стало найкращим подарунком на честь дня народження завідуючої 1-ою реанімацією лікарні Мечникова Валентини Лісничої, яка святкує сьогодні 35-річчя.

Саме завдяки самовідданим зусиллям її, нейрохірурга Ігоря Курпи і всієї команди клініки стало можливим це воістину чудове зцілення.

Ми від щирого серця вітаємо Валентину Лісничу з її чудовим ювілеєм. Низький уклін і сердечна подяка Вам і у Вашій особі всім українським медикам, які часто всупереч страшним, відчайдушним, безнадійним обставинам рятують життя, виконуючи свій священний професійний обов’язок.

Джерело: Сергей Риженко