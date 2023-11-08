Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что Пирола, новый подтип вируса Омикрон, который обнаружили в Ровенской области, не повлиял на ход эпидемического процесса в стране. Пирола не имеет никаких агрессивных проявлений и не вызывает тяжелых осложнений, как это было в 2020-2021 годах.

Эффективность системы эпиднадзора в Украине

Министр также отметил, что вирус SARS-CoV-2 быстро мутирует, а выявление Пиролы свидетельствует об эффективности системы эпиднадзора в Украине.

Вакцинация против Covid-19

В Украине доступны более 3 млн доз вакцин: Janssen от Johnson&Johnson и Comirnaty от Pfizer (в том числе для детей от пяти лет).

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Бесплатно вакцинироваться можно у семейных врачей и в пунктах вакцинации. Прививки рекомендуются лицам с ослабленным иммунитетом, людям старше 60 лет и тем, кто находится в группе риска тяжелого протекания Covid-19.