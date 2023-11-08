Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що Пірола, новий підтип вірусу Омікрон, який виявили на Рівненщині, не вплинув на перебіг епідемічного процесу в країні. Пірола не має жодних агресивних проявів та не викликає важких ускладнень, як це було у 2020-2021 роках.

Ефективність системи епіднагляду в Україні

Міністр також зазначив, що вірус SARS-CoV-2 швидко мутує, а виявлення Піроли свідчить про ефективність системи епіднагляду в Україні.

Вакцинація проти Covid-19

В Україні доступні понад 3 млн доз вакцин: Janssen від Johnson&Johnson та Comirnaty від Pfizer (зокрема для дітей від п’яти років).

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Безкоштовно вакцинуватися можна у сімейних лікарів та в пунктах щеплень. Щеплення рекомендовано особам із ослабленим імунітетом, людям, старшим за 60 років, та тим, хто перебуває в групі ризику важкого перебігу Covid-19.